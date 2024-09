GP Azerbaijão F1, Franco Colapinto: “Momento muito importante para a Williams e um sonho tornado realidade para mim”

Franco Colapinto dedicou o seu bom resultado na qualificação do Grande Prémio do Azerbaijão, que apelidou de “sonho”, aos engenheiros da Williams que tiveram muito trabalho após o seu incidente no treino.

Franco Colapinto dedicou o seu impressionante nono lugar na qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão aos engenheiros da Williams que trabalharam incansavelmente para reconstruir o seu carro após um acidente num dos treinos livres de sexta-feira.

O piloto argentino explicou que “foi difícil, mas mais difícil do que seria se eu não conseguisse fazer treino livre 2 e, felizmente, os rapazes da garagem também fizeram um trabalho fantástico. Nem sequer almoçaram, mas trabalharam arduamente para colocar o meu carro no treino. E depois de o terem feito, deram-me uma grande dose de confiança e muita energia para tentar conseguir um bom resultado para eles, pelo esforço que têm feito este ano.”

Salientando que existe “ainda há um longo caminho a percorrer” no GP do Azerbaijão, Colapinto admitiu que “um momento fantástico, o meu primeiro Q3, e estou muito feliz com isso, para ser honesto. É o momento com que todos os pilotos sonham.”

Com os dois pilotos da equipa britânica presentes no Q3, Franco Colapinto insiste que “é um momento muito importante para a Williams, e para mim um sonho tornado realidade. Depois de ontem ia ser difícil, mas fizemos um bom regresso, por isso estamos felizes. Consegui-o no meu segundo fim de semana na F1, por isso não posso estar mais feliz. Foi uma sessão muito boa.”