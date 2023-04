GP Azerbaijão F1: Forte probabilidade de Safety Car baralha estratégias | AutoSport

Encontrar a melhor estratégia para a corrida do Grande Prémio do Azerbaijão apenas com uma sessão de treinos efetuada não será fácil, ainda que a Sprint também tenha dado alguns sinais do que se pode esperar em termos de desgaste de pneus para cada uma das equipas.

A estratégia seguida deverá ser de apenas uma paragem, mas depois de alguns pilotos terem sentido dificuldades com os pneus médios no final da Sprint, levar este composto até pelo menos da primeira à 13ª volta com uma carga muito superior de combustível e a temperatura da pista mais alta pode não ser fácil. Em apenas 17 voltas da corrida de ontem alguns carros apresentavam um desgaste elevado nos pneus médios, os que deverão ser mais usados para o primeiro turno da corrida de hoje, levantando algumas dúvidas sobre este composto. Mas há mais perguntas sobre o comportamento do composto mais duro da Pirelli em Baku.

Heading into the #AzerbaijanGP 🇦🇿 the drivers have these tyre sets left for the race 🛞 #Fit4F1 pic.twitter.com/GnkIsdfclx — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 30, 2023

Foram poucas as equipas a terem usado pneus duros este fim de semana, como tal pouco se sabe do seu nível de desempenho. Este composto deverá ser usado para o segundo turno da prova, com a maioria das equipas a deverem apostar nele para terminar a corrida.

Com uma probabilidade de 50% de existir a determinada altura da corrida um período de Safety Car, temos de considerar a hipótese das equipas tentarem alongar ao máximo o ‘stint’. O tempo de paragem nas boxes em condições de bandeira verde os pilotos perdem cerca de 20.5s, enquanto em SC ou Virtual Safety Car poderão perder cerca de 10 segundos para a concorrência em pista. Se há algo que podemos esperar em Baku é ainda a neutralização por completo da corrida, sob bandeira vermelha. Já aconteceu no treino e na qualificação.