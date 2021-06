GP Azerbaijão F1: FIA vai olhar para o ‘caso’ Mazepin-Schumacher | AutoSport

O diretor da corrida de Fórmula 1 da FIA, Michael Masi, revelou que vai investigar o incidente entre Mick Schumacher e Nikita Mazepin, quando o alemão, na última volta da corrida tentava ultrapassar o russo, com este a colocar o seu carro na frente do carro #47: “será que ele nos quer matar?” questionou Schumacher. Masi admitiu que não se aperceberam na altura, mas agora vão investigar. Claramente o que Mazepin fez é perigoso, mas há que ouvir primeiro as partes e depois tirar conclusões.