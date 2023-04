GP Azerbaijão F1: FIA lamenta episódio no pitlane e promete reavaliar procedimentos | AutoSport

O incidente dos fotógrafos na via de acesso às boxes na última volta do Grande Prémio do Azerbaijão no exato momento em que Esteban Ocon entrou para efetuar a troca obrigatória de pneus levou os representantes da FIA a lamentar o sucedido perante o Colégio de Comissários Desportivos (CCD). Além disso, serão reconsiderados os procedimentos a tempo da próxima corrida de uma situação que “não é invulgar”.

Em comunicado o CCD salientou que “que não é invulgar os responsáveis permitirem a entrada de pessoas nas boxes pouco antes do final da corrida”, mas neste caso em particular foi uma “situação muito perigosa”. Os comissários consideraram ainda que “foi uma sorte não ter havido consequências graves devido ao que aconteceu hoje”.

Os comissários analisaram com os representantes da FIA na audiência “os procedimentos e protocolos relevantes” e solicitaram que fossem revistos entre “os intervenientes relevantes (incluindo a FOM, as equipas e a FIA) para garantir que esta situação não volte a ocorrer”.

Os representantes da FIA terão lamentando o sucedido e garantiram que as alterações serão realizadas antes do próximo Grande Prémio.