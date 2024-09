GP Azerbaijão, F1: FiA anuncia alterações nas zonas de DRS 

A FIA alargou em 100 metros a zona DRS na reta mais longa do circuito citadino Baku, palco do próximo Grande Prémio do Azerbaijão.

A medida surge na sequência de extensão semelhante feita para o Grande Prémio de Itália em Monza, indicando que as ultrapassagens continuam a ser um desafio para os pilotos de Fórmula 1, apesar da introdução de novos regulamentos técnicos destinados a melhorar as corridas renhidas.

A principal zona DRS em Baku, que começa na reta após a curva 20, permite agora que os pilotos ativem o DRS 347 metros após a curva, em comparação com os 447 metros do ano passado. Entretanto, a segunda zona DRS, que começa na saída da curva 2, foi encurtada em dois metros, embora esta alteração seja relativamente pequena.

Este ajuste faz parte dos esforços contínuos da FIA para garantir que as ultrapassagens continuam a ser viáveis na atual geração de carros de F1. Na última temporada, houve experiências com o encurtamento das zonas DRS, mas isso levou frequentemente a queixas dos pilotos de que as ultrapassagens eram mais difíceis. Este ano, o encurtamento das zonas DRS em circuitos como o Circuito da Catalunha e Spa-Francorchamps também provocou a insatisfação dos pilotos por limitar as oportunidades de ultrapassagem.

Para além da extensão do DRS, existem outras pequenas atualizações na pista de Baku, com barreiras de proteção reposicionadas, novas barreiras e asfalto adicional em determinadas áreas, como a saída das boxes e as secções estreitas entre as curvas 7 e 8. No entanto, não foram feitas alterações significativas ao traçado geral do circuito para a corrida do próximo fim de semana.