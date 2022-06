GP Azerbaijão F1: Ferrari vai ter: “solução intermédia”, mas fica a de ‘fundo’ para resolver | AutoSport

A Ferrari ficou cedo sem os dois carros no GP do Azerbaijão, e Mattia Binotto já disse que não sabe ainda quando os problemas poderão ser resolvidos, mas pelos vistos já terá uma “solução intermédia” no GP do Canadá, para o problema hidráulico que forçou Charles Leclerc e Carlos Sainz a abandonarem a corrida de domingo em Baku, revelou a equipa. Este foi o segundo abandono Charles Leclerc por problemas na unidade de potência, em três corridas, tendo o monegasco perdido uma vitória certa em Espanha e, pelo menos no Azerbaijão, um pódio.

Já se sabia que o desenvolvimento das unidades de potência foi levado ao limite, porque estas serão este ano homologadas até ao final de 2025, mas sendo certo que o motor é bem melhor, a fiabilidade está a ‘tramar’ a equipa: “o que aconteceu só precisa de uma solução rápida” começou por dizer Binotto, que sabe ser urgente resolver os problemas de fiabilidade: “ainda há muito para progredir”, diz.