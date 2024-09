GP Azerbaijão F1: Ferrari na luta pela pole e pela vitória

A gestão dos pneus tem sido muito melhor este ano, como ficou provado com Leclerc a fazer uma paragem única para vencer o Grande Prémio de Itália. Se demonstrarem isso em Baku, é de esperar que estejam na luta pela medalha de prata no domingo.

A Ferrari está em quarto lugar na classificação, com 0,3s de desvantagem. No entanto, Leclerc não fez nenhum stint de longa duração significativo, o que significa que a equipa só tem os dados de Carlos Sainz.

Apesar do primeiro dia do GP Azerbaijão de F1 não ter sido o melhor para a Ferrari, a equipa está na luta pela pole e vitória. Charles Leclerc, homem da pole nos últimos três anos em Baku, teve um acidente no Tl1 que limitou a sua presença em pista, mas o ritmo que mostrou no final do TL2 para ser o mais rápido sugere que a Ferrari vai estar na luta este fim de semana.

