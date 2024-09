GP Azerbaijão F1, Fernando Alonso: o melhor resultado desde o Canadá

Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes) costuma andar bem em Baku e este fim de semana não foi exceção. Não se esperava muito mais da Aston Martin, está muito longe das quatro primeiras equipas, e a preocupação é mais com quem vem atrás do que o contrário, e por isso neste momento um sexto lugar é uma dádiva para o espanhol e para a sua equipa. É a sua melhor classificação desde Montreal, e também da equipa. Alonso andou bem, fez mesmo o máximo que podia: “Estou contente com o resultado, pois conseguimos captar alguma ação nas últimas voltas para chegar à sexta posição.

Foi uma corrida um pouco solitária para mim, sem ninguém à frente com quem lutar. Conseguimos seguir a tendência à nossa volta com uma estratégia de uma paragem e mantivemos a posição em relação aos que nos perseguiam atrás. Ainda assim, foi uma corrida dura, sem tempo para relaxar. Executámos tudo bem, com uma boa estratégia e boas paragens nas boxes, por isso estou contente por termos saído deste fim de semana em Baku com alguns pontos bem merecidos”, disse Fernando Alonso.