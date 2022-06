GP Azerbaijão F1, Fernando Alonso: “McLaren à espera de um erro meu? Improvável!” | AutoSport

Fernando Alonso terminou a corrida sob pressão dos McLaren mas não pareceu incomodado com isso. O piloto da Alpine mostrou a sua habitual confiança e no final da corrida afirmou que um erro da sua parte teria sido… improvável:

“Esperamos ficar nos pontos no Canadá”, disse ele após a corrida de Baku. “Não foi fácil manter a 7ª posição. Sofremos mais com os pneus do que esperávamos. Optamos por pouco apoio aerodinâmico e isso estava a desgastar os pneus. Manter os pneus traseiros vivos era o maior desafio”,

Quando questionado pela ‘DAZN’ sobre a estratégia da McLaren de manter a pressão sobre o piloto espanhol para provocar um erro, a resposta foi curta… acompanhada por um sorriso: “Improvável”, disse ele.

“Sabíamos que tínhamos velocidade extra. Eu sabia que eles estavam à espera de alguns erros, mas eu estava a tentar fazer bem as últimas curvas, calmamente. Tivemos um bom começo, uma boa estratégia, uma boa paragem nas boxes… e quando se faz isso em Baku, normalmente ganham-se posições. Barcelona, Mónaco e Baku com bons pontos… esperemos que continue no Canadá”.