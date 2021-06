GP Azerbaijão F1: Fernando Alonso fez a Alpine sorrir | AutoSport

Em Baku Fernando Alonso voltou a fazer uma excelente prova, tal como em 2018, quando visitou o circuito citadino pela última vez, compensando o azar de Esteban Ocon.

Alonso começou bem e estava no sétimo posto quando entrou nas boxes para “calçar” os pneus duros logo nas primeiras voltas, uma estratégia que se revelou errada pois o espanhol caiu para fora dos pontos e quando o primeiro ciclo de paragem foi concluído, era 12º. Mas o acidente de Lance Stroll abriu uma janela de oportunidade para o espanhol, que calçou os macios e começou uma recuperação que ficou concluída no recomeço de prova após bandeiras vermelhas, com uma largada fulgurante do #14, que lhe valeu o sexto lugar.

“Estou feliz pela equipa por termos conseguido alguns bons pontos neste fim-de-semana. As voltas finais foram muito divertidas, tentámos atacar e ser agressivos para recuperar alguns lugares. O fim-de-semana foi bom para nós, mas faltou-nos um pouco de ritmo durante a corrida. Portanto, temos de rever isso, mas estou feliz com o dia”.

A história de Esteban Ocon é mais fácil de contar. Desistiu logo nas primeiras voltas quando ainda estava fora dos pontos, terminando com a boa série de corridas que estava a conseguir:

“Não tenho sorte aqui em Baku. Foi obviamente muito complicado e tivemos uma perda de pressão e tivemos de desistir muito cedo. Tivemos um bom começo e estava a correr bem e o ritmo estava lá para os dez primeiros, o que o Fernando mostrou no final. Não foi o nosso fim-de-semana, isso é claro, mas vamos virar a página e aguardar com expectativa o próximo, o Grande Prémio de França. Vai ser um espetáculo para mim, mal posso esperar para correr lá outra vez”.