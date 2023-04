GP Azerbaijão F1, Fernando Alonso: “Ferrari teve muita sorte” | AutoSport

O Grande Prémio do Azerbaijão foi o primeiro desta temporada em que Fernando Alonso não subiu ao pódio, mas o piloto espanhol da Aston Martin considera que tinha ritmo para isso. No entanto, o período de Safety Car alterou as circunstâncias da corrida, dando à Ferrari e a Charles Leclerc a hipótese de terminarem a corrida no terceiro lugar.

“Estou muito contente com o ritmo que demonstramos”, disse Alonso depois da corrida. “Também tínhamos ritmo na Sprint, mas hoje mostrámos estar ainda mais forte, especialmente com os pneus médios no início. Infelizmente, o Safety Car chegou e todos montamos os pneus duros, mas não apresentaram degradação, que é o nosso ponto mais forte neste momento, por isso acho que a Ferrari teve muita sorte, porque estava a ter muitas dificuldades no primeiro ‘stint’ e depois esteve melhor com os pneus duros”.

Apesar de sentir que podia ter alcançado outra posição se tivesse mantido mais tempo os pneus médios, Alonso admitiu que “foi um fim de semana complicado para a Aston. Tivemos um desempenho um pouco inferior ao das três primeiras corridas, problemas de DRS também, e mesmo assim ficámos a um segundo do pódio, a um segundo do Charles”.

O piloto espanhol salientou ainda a melhoria no desempenho da Ferrari, mas afirma que a “Aston Martin nunca desiste aos domingos”.