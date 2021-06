GP Azerbaijão F1, Fernando Alonso: “É injusto ver carros que bateram começarem na mesma posição” | AutoSport

A questão dos incidentes na qualificação voltou a ser abordada por Fernando Alonso que não gostou de ver o que aconteceu na qualificação. Para o espanhol, é injusto que pilotos que pilotos que provoquem incidentes não seja penalizados:

“Um pouco injusto, provavelmente, que as pessoas que batem, reparem o carro e comecem amanhã nessa posição”, disse Alonso à Sky. “Todos os outros carros [que não bateram], estamos em parc fermé até amanhã. Não podemos tocar no carro. Então porque podem eles mudar todas as peças quando causaram a bandeira vermelha? Mas talvez um dia estejamos nessa posição e aproveitemos essa regra.”

“Penso que as pessoas precisam de se acalmar um pouco e conduzir 98% num circuito de rua”, acrescentou Alonso. “Se baterem e começarem em último lugar na corrida, talvez não conduzam acima das suas possibilidades. Penso que hoje em dia tantas pessoas estavam a conduzir acima das suas capacidades e do seu carro”.