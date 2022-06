GP Azerbaijão F1: Fernando Alonso defende superpole para evitar injustiças na qualificação | AutoSport

Fernando Alonso foi alvo das críticas de Alex Albon, com o tailandês a apontar o dedo à atitude de Alonso na Q1. Segundo Albon, Alonso foi deliberadamente lento o que prejudicou a volta do piloto da Williams, mas Alonso não aceitou as críticas, admitindo que é frustrante para os pilotos que ficaram apanhados no trânsito e que ele próprio já foi várias vezes vítima disso, defendendo que um formato de superpole, com voltas sem trânsito era uma melhor solução:

Quando questionado pelo Autosport.com se foi a estratégia ser tão lento, Alonso sorriu: “Nem por isso. Aquela curva em qualificação era extremamente desafiante. Travei tarde, não consegui chegar à curva como pensava, por isso usei a escapatória. Os McLaren também fizeram isso na Q2, Sebastian [Vettel] pensou que podia fazer a curva e partiu a asa da frente. Portanto, há sempre uma decisão complicada que precisa ser tomada num décimo de segundo”.

“Eu sei que resultou em frustração porque havia carros em fila de espera e apenas dois minutos e meio para o final da Q1. Honestamente, compreendo-os porque também já estive na posição oposta muitas vezes. Penso que Esteban [Ocon] falhou a Q3 por causa de uma bandeira amarela na Q2 da McLaren, por isso precisamos de encontrar uma solução melhor para este tipo de problema, porque todos nós devemos ser capazes de dar as nossas voltas.”

“Mesmo o formato antigo com o superpole, onde todos tínhamos uma volta só na pista, talvez fosse bom para a televisão e também era bom para nós, porque neste momento há demasiada interação com outros carros, com cones de aspiração, com bandeiras amarelas e isto não é o melhor”.