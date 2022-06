GP Azerbaijão F1: Estratégias poderão depender dos Safety Cars | AutoSport

O GP do Azerbaijão é habitualmente uma corrida rica em surpresas e em reviravoltas. Mas ao nível da estratégia o plano inicial é sempre muito simples. A escolha deverá recair numa estratégia de uma paragem, com o arranque feito com pneus médios, trocando para os pneus duros até ao fim da corrida.

Esta deverá ser a estratégia preferencial, mas o arranque com pneus macios para um stint ligeiramente mais curto, passado para os duros no segundo stint pode ser uma opção válida. Os dados recolhidos dizem-nos isso, mas a hora da corrida será diferente da hora dos treinos onde as equipas fizeram as simulações de corrida e o calor extremo da pista poderá ter um papel importante na degradação das borrachas. O uso de uma estratégia de duas paragens poderá também ser uma opção com o arranque com médios, segundo stint com duro e um stint final com macios.

Tudo isto depende, claro, da entrada ou não do Safety Car. As batidas contra as barreiras são frequentes pelo que podemos ver equipas a aproveitar as interrupções para tentar algo diferente.