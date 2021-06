GP Azerbaijão F1: Diferença entre uma volta boa e uma volta excelente | AutoSport

A pista de Baku tornou-se provavelmente das mais interessantes do calendário da F1, pela mistura de secções sinuosas, típicas de um traçado citadino e de secções rápidas, mais habitualmente vistas em circuitos permanentes. Para se conseguir uma grande volta em Baku é preciso talento e um carro bem afinado, permitindo boa aderência na zona sinuosa, com a aderência mecânica a ter um papel fundamental, e um bom compromisso aerodinâmico que permita um carro eficiente nas retas. Veja as diferenças entre uma boa volta e uma volta excelente em Baku:

