GP Azerbaijão F1, Destaques da qualificação: Yuki Tsunoda alegrou AlphaTauri | AutoSport

Yuki Tsunoda alcançou a Q3 pela primeira vez esta temporada. Começou o dia com um pião no treino, mas na qualificação mostrou um bom ritmo e alcançou o oitavo posto da tabela de tempos. Ao mesmo tempo em que Nyck de Vries ficou pelo caminho em resultado de um acidente, o piloto japonês deu motivos de alegria à AlphaTauri. “Intrometeu-se” numa discussão onde normalmente a equipa italiana não tem lugar e arranca para a corrida dentro dos lugares pontuáveis, uma avanço notável aquilo que teve de fazer nas primeiras três corridas do ano.

Melhor do que Haas, Williams e até George Russell, Tsunoda pode carimbar no Azerbaijão a sua melhor prestação da época até agora.