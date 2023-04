GP Azerbaijão F1, Destaques da qualificação: Red Bull continua muito forte | AutoSport

Ambos os pilotos da Red Bull estiveram na contenda pela pole position. Qualquer um deles o podia ter conquistado, mas Charles Leclerc teve uma volta ‘limpa’ e sai da pole no domingo. No entanto, a Red Bull parece continuar longe dos seus adversários diretos apesar de muitas atualizações apresentadas por todas as equipas no GP do Azerbaijão.

Pouco se viu de simulações de corrida, mas tendo em conta o que disseram os pilotos de Red Bull e Ferrari no final da sessão, os RB19 podem ter vantagem em corrida quando comparado com a Ferrari.

Para já, em qualificação Leclerc disse presente, falta saber o que pode a equipa apresentar ao nível da estratégia para segurar Max Verstappen e Sergio Pérez, porque estes podem sair que nem setas na frente do pelotão e serem imparáveis no domingo.