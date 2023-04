GP Azerbaijão F1, Destaques da qualificação: McLaren ‘acelerou’ enquanto Alpine ‘travou’ | AutoSport

O bom desempenho dos dois McLaren foi uma das surpresas do dia, contrastando com as dificuldades da Alpine no Azerbaijão.

Lando Norris e Oscar Piastri passaram à Q3 com alguma à-vontade, algo que não tínhamos ainda visto esta temporada, e estão numa boa posição para somar mais pontos importantes para Woking. É cedo para afirmar que terão o mesmo desempenho em corrida, mas enquanto a Alpine, que ambiciona alcançar a Mercedes e terminar a temporada mais acima do que o quarto lugar de 2022, tem de recuperar novamente o carro de Pierre Gasly e pensar na melhor estratégia para recuperar terreno durante a corrida, a McLaren tem um pouco da sua corrida facilitada.

Pierre Gasly ficou de fora do treino e na Q1 bateu contra o muro, terminando a sua participação na qualificação. Sairá dos últimos lugares da grelha ou até mesmo do pitlane e Esteban Ocon sentiu dificuldades para passar à Q2, não resistindo nessa altura e foi eliminado.

Assim sendo, o estreante Oscar Piastri vai partir do décimo lugar da grelha e Lando Norris do sétimo, com os pilotos da Alpine sentirem mais pressão do seu lado.