GP Azerbaijão F1, Destaques da qualificação: Ferrari a duas velocidades | AutoSport

A Ferrari alcançou em Baku a sua primeira pole position desta época com um bom desempenho de Charles Leclerc. Ainda no treino o piloto monegasco tinha dado boas indicações, apesar de ter falhado algumas travagens, o mesmo ocorrendo com Carlos Sainz. Logo desde a Q1 se percebeu que Leclerc poderia estar na discussão da pole position, tanto pelo ritmo que demonstrava como pela falta de velocidade dos Aston Martin e Mercedes. As duas voltas efetuadas na Q3 são uma boa demonstração do bom desempenho do monegasco, não cometendo qualquer excesso e tirando todo o partido das mais-valias do seu monolugar. Ao contrário, os dois pilotos da Red Bull tiveram pequenas questões na última volta, sendo o setor intermédio crucial para a diferença nos tempos por volta.

Mais apagado esteve Carlos Sainz. O piloto espanhol teve dificuldades em encontrar o ponto de travagem em algumas curvas e chegou mesmo a fazer piões. Nunca esteve ao mesmo nível de Leclerc e nunca foi uma real ameaça aos Red Bull. Conseguiu, porém, ser o quarto piloto mais rápido e arrancar da segunda fila da grelha de partida. Apesar disso, esteve muito longe de Leclerc e tem muito para refletir até à próxima sessão de amanhã.