GP Azerbaijão F1, Destaques da qualificação: Aston Martin com problemas | AutoSport

Os dois monolugares da Aston Martin apresentaram problemas com a ativação do DRS em ambas as sessões de hoje. Aconteceu a Fernando Alonso no treino e com Lance Stroll na qualificação. Além disso, a velocidade demonstrada pelos AMR23 não acompanhou os Red Bull nem os Ferrari.

Alonso ainda assinou alguns bons tempos, mas nunca pareceu poder estar entre os que iriam discutir a pole position. Não quer dizer que não possa alcançar o pódio, mas em qualificação ficou aquém dos Ferrari.

Lance Stroll fez uma qualificação sólida, mas numa das últimas voltas o DRS não se ativou, ‘arrastando-se’ pela longa reta da meta do traçado azeri.

Veremos como se comportam na qualificação da Sprint de amanhã, mas o verdadeiro ritmo deverá ser visto na corrida de domingo.