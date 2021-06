GP Azerbaijão F1, Daniel Ricciardo: “Sentir-me como um só com o carro” | AutoSport

Daniel Ricciardo não teve o melhor fim de semana da sua carreira no Mónaco, isso é certo, mas o australiano afastou-se um pouco durante estes dias e segundo o próprio, tentou reiniciar e concentrar-se para competir nas ruas de Baku.

“O Mónaco não foi o meu fim-de-semana, mas estou à procura de recuperar. Tem sido importante levar algum tempo a reiniciar e a recentrar-me antes de ir para Baku. A equipa e eu temos estado a trabalhar arduamente na simulação para compreender, analisar e identificar as áreas chave que precisamos de melhorar. Sabemos que o carro tem bom potencial, só precisamos de juntar todas as peças para o desbloquear. Há ainda aquele elemento de adaptação a um carro novo que, estou certo, virá com mais tempo e quilometragem atrás do volante. Vou continuar a trabalhar no carro, construir sobre os progressos que fizemos em Portugal e Espanha e tentar sentir-me como um só com o carro.”

As dúvidas são muitas e para já, sem treinos realizados no traçado azeri, a única resposta que pode ser dada é o acreditar no monolugar.

“Baku é um circuito de rua muito fixe e uma daquelas corridas em que potencialmente tudo pode acontecer. A pista é conhecida por ter uma das retas mais longas do calendário, com três carros a poderem correr lado a lado enquanto corremos para a curva 1. Esperamos conseguir colocar o carro na janela certa a partir de sexta-feira e ter um fim-de-semana sólido”.