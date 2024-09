GP Azerbaijão F1: Comissários optam por advertir Max Verstappen

Max Verstappen recebeu uma advertência por ultrapassar em condições de Virtual Safety Car (VSC) após o aceno da bandeira de xadrez no Grande Prémio do Azerbaijão, assim como Pierre Gasly, Esteban Ocon e Nico Hülkenberg.

Esta situação ocorreu após o acidente na curva 2 que provocou a ativação do VSC. Embora as ultrapassagens após o final oficial da prova não sejam geralmente invulgares, os Comissários Desportivos sublinharam que são proibidas sob bandeiras amarelas, um safety car ou procedimentos VSC, uma vez que a situação pode envolver equipamento de emergência ou pessoas em pista.

Os Comissários Desportivos analisaram os dados e falaram com os pilotos e com os representantes das suas equipa. No caso de Verstappen, embora o neerlandês estivesse ciente do local do incidente, os Comissários Desportivos recordaram-lhe e a todos os outros pilotos que, em condições de VSC, as ultrapassagens continuam a ser proibidas. Também notaram que ocorreram incidentes semelhantes no início da época sem serem detetados.

Como resultado, os quatro pilotos receberam uma advertência formal e os Comissários Desportivos sublinharam que novas infrações podem resultar em sanções mais severas no futuro.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA