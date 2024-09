GP Azerbaijão F1: Comissários Desportivos aplicam coima de 5.000 Euros à Williams

Os Comissários Desportivos da FIA aplicaram uma multa de 5.000 Euros à Williams na sequência do incidente que envolveu Alexander Albon durante a sessão de qualificação do Grande Prémio do Azerbaijão.

O carro de Albon saiu da garagem com a ventoinha de arrefecimento do motor ainda ligada, considerando o Colégio de Comissários Desportivos que constitui uma violação do artigo 34.14 c) do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1. A ventoinha de arrefecimento foi retirada do carro e deitada à pista por Albon na saída das boxes, tendo a peça sido posteriormente recuperada por um comissário presente no local de extração, muito perto de onde o piloto tailandês ficou imóvel.

Os Comissários Desportivos entenderam, ainda, que essa ação do piloto da Williams impediu que fosse mostrada uma bandeira amarela, o que teria afetado as voltas rápidas durante o Q3 da qualificação dos outros pilotos.

Well… this is a new one 😅 A quite remarkable start to Q3 for Alex Albon!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QgCCTVz95y — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Os Comissários Desportivos determinaram que, embora a permissão de saída do carro em condições inseguras fosse uma infração, a ação imediata da equipa para remover a ventoinha e evitar mais perturbações foi considerada a “opção menos má”. Consequentemente, a coisa reflecte a infração sem outras penalizações, uma vez que a situação não teve impacto noutros concorrentes nem criou preocupações de segurança adicionais.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA