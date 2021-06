GP Azerbaijão F1: Cinco questões a serem respondidas nesta prova | AutoSport

É tempo de voltar a Baku, um circuito específico, mas que tem conquistado o seu espaço. Os desafios da pista azeri irão colocar à prova os pilotos e equipa e fornecer respostas a questões que se levantaram nos últimos tempos.

A primeira vez que vimos o traçado de Baku no papel ficou a clara sensação que seria uma espécie de “Tilkódromo” com uma coleção de curvas de 90 graus algo duvidosa e uma reta estranhamente longa para um citadino. No entanto, o resultado final é bom, com uma pista desafiante, que coloca desafios únicos e que tem proporcionado excelentes corridas até agora. É bom regressar a Baku e esperemos que a corrida tenha os condimentos habituais. Eis cinco questões que deverão ser respondidas este fim de semana:

Irá a Mercedes cumprir a “tradição”?

A Mercedes teve um fim de semana para esquecer no Mónaco, quer a nível técnico quer a nível de decisões na corrida, resultando numa prestação muito abaixo do esperado e desejado pela equipa. Habitualmente a Mercedes costuma responder a este tipo de fracasso de forma contundente e com prestações que não deixam margem para dúvidas. Mas a verdade é que a Mercedes tem dominado desde 2014 e talvez nunca tenha sido colocada à prova como este ano pela Red Bull, pelo que não é descabido pensar que pela primeira vez a Mercedes poderá não responder como habitualmente. Teremos uma Mercedes forte o suficiente para suplantar a Red Bull e compensar os erros cometidos no Mónaco?

Surpresa McLaren à vista?

Na conferência de imprensa do final do GP do Mónaco, Carlos Sainz meteu-se com Lando Norris, afirmando que o jovem britânico deveria estar ansioso por Baku, pois tem um “foguete” nas retas. Esta provocação terá sido feita com conhecimento de causa, pelo que fica a dúvida no ar se a McLaren terá argumentos para ameaçar o pódio. Sabendo-se que Baku é uma pista onde o inesperado acontece, com incidentes que podem levar à entrada do Safety Car, se a McLaren for competitiva e se o que disse Carlos Sainz se verificar, poderemos ver a McLaren a surpreender novamente.

Que resposta veremos de Schumacher e Tsunoda?

Os jovens estreantes tiveram um fim de semana difícil no Mónaco, com incidentes que perturbaram a sua evolução ao longo do fim de semana. Foi a primeira vez que Mick Schumacher ficou atrás do seu colega de equipa e para Yuki Tsunoda foi mais uma prestação abaixo do esperado (além dos erros) depois de um arranque auspicioso no Bahrein. Como irão responder os jovens pilotos depois destes desaires, sabendo que terão de enfrentar mais um traçado citadino, o que aumenta ainda mais a exigência nos pilotos? Serão eles capazes de responder de forma positiva e voltar a mostrar o potencial que já evidenciaram?

Que Alonso e Ricciardo iremos ter?

Do lote de pilotos que ingressaram em novas equipas em 2021, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo são claramente os que mais dificuldades têm sentido. Os outros pilotos que mudaram começam já a dar sinais positivos, mas que Alonso, quer Ricciardo tiveram muitas dificuldades no Mónaco e exige-se uma resposta rápida por parte destes dois pilotos que quem se espera muito mais. Serão eles capazes de o fazer já em Baku? Conseguirão finalmente mostrar sinais positivos este ano?

Manterá a Aston Martin a toada positiva?

A Aston Martin teve o melhor fim de semana até agora no Mónaco. Ambos os pilotos terminaram nos pontos e Sebastian Vettel mostrou finalmente o que pode dar a esta equipa. Resta saber se tal foi caso único ou se foi o primeiro passo para uma recuperação da equipa, que dificilmente fará chegar a Aston à McLaren ou Ferrari, como era desejado inicialmente, mas que poderá permitir que a equipa se afaste da Alpine e da Alfa Romeo e que consolide o quinto lugar, que se tornou o objetivo da equipa para esta época.