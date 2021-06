GP Azerbaijão F1, Christian Horner: “A Mercedes tem tido um excelente carro em corrida” | AutoSport

Christian Horner não duvida que a Mercedes terá um bom carro de corrida para amanhã, depois de ter conseguido recuperar de um péssimo arranque de fim de semana.

A performance da Mercedes nos treinos foi horrível, com a equipa a ter dificuldades em encontrar a afinação correta para os seus monolugares. Horner reconheceu o trabalho da Mercedes mas não vê motivos para que não possam ser competitivos amanhã:

“A Mercedes obviamente caiu num buraco, mas voltou a sair dele”, disse Horner à Sky Sports. “Tiveram um grande carro em praticamente todas as corridas, por isso não há razão para não terem um bom carro aqui. Valtteri fez um bom trabalho ao dar o cone de ar ao seu colega de equipa, por isso fizeram um bom trabalho e amanhã será uma boa corrida. Parece que a Mercedes também mudou bastante a sua afinação. Como isso vai funcionar nos stints mais longos, é uma incógnita, por isso só temos de continuar a trabalhar”.

“Penso que a estratégia vai ser importante”, disse Horner. “É difícil acreditar que vamos passar a corrida sem um Safety Car, devido à quantidade de bandeiras vermelhas que tivemos na qualificação. Penso que amanhã será ainda mais ventoso e isso pode ser mais um factor. Escolher a estratégia certa vai ser crucial”.

Helmut Marko considera que a corrida será entusiasmante e que a qualificação podia ter dado algo mais à Red Bull:

“Fomos mais cautelosos no primeiro set e depois atacamos no segundo set”, disse Marko sobre as táticas da Red Bull em conversa com a estação de televisão austríaca ORF.

“Max estava a ser o mais rápido, temos projeções internas, mas depois o Yuki e o Sainz bateram. Aqui podemos esquecer as táticas de qualificação, tem que se sair à frente e conseguir uma volta o mais rápido possível”.

Na Mercedes estão confiantes de que Hamilton pode lutar pela vitória, mas na Red Bull duvidam da verdadeira velocidade do W12. “A jogada foi boa, mas não podemos esquecer, Bottas ajudou Hamilton com o cone de ar. Isso vale pelo menos cinco décimos. Se subtrairmos esses … Não creio que eles estejam na frente em ritmo de corrida, mas a grelha está de novo baralhada. Podemos esperar uma corrida emocionante amanhã”, concluiu Marko.