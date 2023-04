GP Azerbaijão F1, Charles Leclerc: “vai ser difícil manter a liderança” | AutoSport

Charles Leclerc afirmou ter sido surpreendido com a conquista da pole position para o Grande Prémio do Azerbaijão, afirmando que antes da ação começar em pista o objetivo da Ferrari era conseguir ser mais rápida do que a Mercedes e Aston Martin.

“Claro que foi uma surpresa”, afirmou Charles Leclerc após a qualificação. “Chegamos ao fim de semana a pensar que seria bom se ficássemos à frente da Aston [Martin] e Mercedes na qualificação e terminamos com a conquista da pole”.

Apesar de ter sido o mais rápido na qualificação, Leclerc admite alguns problemas na corrida. “Temos de pensar que talvez o nosso esteja um pouco atrás em termos de corrida do que o Red Bull e por isso vai ser difícil manter a liderança, mas esse é o objetivo”, disse o piloto monegasco, admitindo que “foi muito desafiante porque tivemos pouco tempo para conduzir, mas senti-me bem com o carro desde início. Estou satisfeito”.

Sem ter experimentado pneus médios, Leclerc vai conduzir com este composto da Pirelli amanhã na qualificação ‘Shootout’ e admitiu que não pode haver “espaço para erros, porque só temos um jogo”.