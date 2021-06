GP Azerbaijão F1, Charles Leclerc: “Pensei que tinha sido uma volta de m****” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a sua segunda pole consecutiva em 2021, depois de uma sessão de qualificação caótica, com quatro bandeiras vermelhas. Leclerc estava visivelmente feliz no final da qualificação mas admitiu que este foi um resultado que não esperava:

“Achei que tinha sido uma volta de m****. Houve duas ou três curvas em que cometi erros mas depois tive o cone de aspiração do Lewis [Hamilton], o que me ajudou um pouco. Mas no geral acho que teríamos conseguido estar perto da pole mesmo sem o cone de ar. É um dia muito bom e não esperava que fossemos tão competitivos como fomos hoje. Estava a melhorar outra vez antes da bandeira vermelha. Estou feliz de qualquer das formas e espero que não haja nada de muito sério com o carro de Carlos. É um resultado muito bom para a equipa, embora conseguido com outra bandeira vermelha. Gostava que tivesse sido de outra forma mas no final, uma pole é uma pole.”

Para a corrida, Leclerc não espera facilidades e conta com uma Mercedes e uma Red Bull difícil de segurar.

“O carro estava bom mas acredito que a Mercedes e a Red Bull têm algo mais para a corrida e vimos isso no TL2, por isso vai ser muito difícil para nós porque aqui não é como no Mónaco em que não se consegue ultrapassar. Vamos tentar fazer o melhor possível e manter o primeiro lugar, mas vai ser muito complicado. “