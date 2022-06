GP Azerbaijão F1, Charles Leclerc: “muito, muito dececionante” | AutoSport

Charles Leclerc exige uma ação imediata da Ferrari para evitar mais repetições dos problemas na unidade motriz que obrigaram às desistências durante o GP do Azerbaijão e de Espanha.

“Dói. Precisamos de analisar o que se passou para que não volte a acontecer. Não consigo encontrar as palavras certas para descrever. É muito, muito dececionante. Precisamos realmente de investigar isso”, realçou o piloto monegasco após o duplo abandono dos Ferrari na corrida em Baku. “Temos sido rápidos e não tivemos problemas particularmente grandes na fase inicial da época. Agora parece que temos um pouco mais em comparação com o início, mas não mudamos muitas coisas”.

Já em Espanha uma possível vitória escapou das mãos de Leclerc e hoje, embora os Red Bull devessem começar a pressionar numa fase avançada da corrida, o piloto liderava novamente quando teve de desistir. “Vamos ter de analisar. Obviamente, não tenho a imagem completa do que aconteceu. Só, mais uma vez, dói”, concluiu o piloto.