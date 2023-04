GP Azerbaijão F1, Charles Leclerc: “encontraram alguma coisa e nós ainda não” | AutoSport

Pela segunda vez no fim de semana do Grande Prémio do Azerbaijão Charles Leclerc não conseguiu manter os pilotos da Red Bull atrás de si, voltando a afirmar que falta ao SF-23 ritmo de corrida, ao contrário do monolugar adversário.

“[Os Red Bull] estão noutra liga quando se trata da corrida. A boa gestão em qualificação colocou-nos à frente, mas em 51 voltas apenas não é possível, têm muito mais ritmo do que nós em corrida. Como já disse, acho que encontraram alguma coisa e nós ainda não. Esse é o nosso foco, todos estamos a trabalhar para tentar perceber como ter um melhor desempenho durante a corrida”, afirmou o piloto monegasco no final da corrida.

Apesar da Ferrari se ter aproximado da Red Bull, possibilitando ao piloto monegasco bater Fernando Alonso no Aston Martin, Charles Leclerc admite que ainda há muito trabalho a fazer na equipa italiana. “Honestamente, sinto que estamos melhor, mas quando vejo a diferença tenho a certeza que não estamos a puxar ao máximo. Ainda não sabemos ao certo o quanto melhoramos, mas parece-nos melhor. Ainda assim, também o Aston Martin esteve rápido durante o fim de semana e por isso temos muito trabalho ainda pela frente”.

Nunca houve um duelo direto entre Leclerc e Alonso, mas o piloto da Ferrari assume que teve de gerir bem os seus pneus para poder ficar à frente do piloto espanhol, que tentou recuperar terreno para o terceiro classificado. “Sabia quais eram as suas intenções, tenta sempre gerir os pneus no início e atacar no final do ‘stint’ e foi assim, mas fiz o mesmo. Esteve perto, mas não foi o suficiente para o Fernando hoje”, disse Leclerc.