GP Azerbaijão F1: Charles Leclerc desconfia da McLaren | AutoSport

Charles Leclerc conseguiu nos segundos treinos livres do Grande Prémio do Azerbaijão uma boa exibição, colocando-se em quarto na tabela de tempos, mas para o monegasco Red Bull e Mercedes serão as equipas mais fortes e desconfia bastante do ritmo que a McLaren não mostrou.

“Os McLaren são muito, muito rápidos, mas não o mostraram por alguma razão hoje”, disse Leclerc. “Talvez tenham tido um dia menos bom em comparação connosco, mas sinto que eles ainda estão um pouco à nossa frente aqui, por isso teremos de esperar para ver amanhã.“

“Definitivamente Red Bull e Mercedes [mais fortes em Baku] – não sei realmente o que aconteceu com eles, mas tenho quase a certeza que estarão na frente, e será basicamente uma luta com a McLaren, que são os nossos principais adversários, por isso precisamos de nos certificar de que fazemos tudo perfeito, porque eles estão a cometer muito poucos erros este ano.”