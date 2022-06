GP Azerbaijão F1: Charles Leclerc conquista a pole | AutoSport

Charles Leclerc voltou a fazer magia e fez a pole para o GP do Azerbaijao. O #16 da Ferrari fez uma última volta tremenda e conseguiu deixar a concorrência à distância. A Red Bull parecia ter alguma vantagem, mas Leclerc foi crucial. Sergio Pérez ficou à frente de Max Verstappen, Carlos Sainz ficou com o quarto tempo e George Russell completou o top 5.

Dez pilotos foram para a pista para o momento alto deste sábado. A pole seria entregue nesta sessão, mas realisticamente, apenas quatro homens tinham reais hipóteses de conquistar o primeiro lugar… Ferrari e Red Bull, com ligeira vantagem para a Red Bull e Sergio Pérez cheio de vontade de mostrar serviço, olhando ao que tinha feito na Q1 e Q2.

Depois de Max Verstappen ter sido o mais rápido na Q1 e Sergio Pérez o mais rápido na Q2, os homens da Red Bull lutavam com a dupla da Ferrari. Nas primeiras tentativas, Carlos Sainz fez melhor que Leclerc e que os dois carros da Red Bull e ficava com a pole provisória. Sainz fez o tempo de 1:41.814, ficando 0.047 seg. à frente de Leclerc. Pérez ficava a 0.126 e Verstappen a 0.175. O melhor do segundo pelotão era Pierre Gasly a mais de um segundo do líder.

Chegava o momento mais esperado, a luta pela pole. Pérez saiu em cima da hora, com um problema de última hora (demora no reabastecimento). O #11 conseguiu sair para a pista, mas não daria o cone de aspiração a Max Verstappen. Do lado da Ferrari não havia jogo de equipa e cada piloto teria de fazer o melhor por si. Sainz começou mal a volta e ficava à mercê de Leclerc que vinha com tudo para tentar o melhor tempo. Leclerc fez um tempo espetacular e tirou quase meio segundo ao registo de Sainz. Verstappen conseguiu o segundo tempo, mas foi destronado por Pérez.

O top 10 ficou assim definido, com Leclerc na pole, seguido de Pérez, Verstappen, Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.