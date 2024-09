GP Azerbaijão F1: Charles Leclerc alcança a pole position

O último segmento da sessão de qualificação quando começou ninguém pareceu ansioso por sair das boxes primeiro, para evitar perder um valioso cone de ar. George Russell aventurou-se à frente de Lewis Hamilton, ambos com pneus novos, seguido por Oscar Piastri com pneus macios usados.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, juntaram-se à luta a seguir, com Fernando Alonso, Max Verstappen, Alexander Albon e Franco Colapinto a seguirem o exemplo. O último a sair da garagem foi Sergio Pérez. Do grupo, Albon, Colapinto, Alonso e Piastri optaram por pneus usados, enquanto os restantes colocaram pneus C5 novos.

Russell, sem nenhum cone de ar, estabeleceu a marca inicial com uma volta em 1:41.962s. No entanto, Hamilton foi significativamente mais lento, ficando a meio segundo. Piastri melhorou o tempo de Russell antes de ser ultrapassado por Sainz. Leclerc completou as primeiras vootas ao ser o mais rápido, fazendo um 1-2 da Ferrari com ambos os pilotos a mostrarem um ritmo forte, com o monegasco em 1:41.610s.

Na saída para a última tentativa rápida, o carro de Alexander Albon levava ainda o sistema de refrigeração acoplado, precisando o tailandês de parar no final da via de saída das boxes para o retirar sem ajuda externa e prosseguir na sessão. Esta situação será analisada pelos Comissários Desportivos após a qualificação.

Russell foi o primeiro a melhorar a sua marca e passou para quarto, enquanto Hamilton foi apenas sétimo, apesar de um último sector roxo. No entanto, o britânico fechou a qualificação no quinto posto, após Pérez subir ao quarto posto, deixando Charles Leclerc com o melhor tempo, com a marca 1:41.365s, seguido de Oscar Piastri e Carlos Sainz.

Com Pérez em quarto e Russell em quinto, Max Verstappen foi apenas sexto, tendo Hamilton logo atrás, seguindo-se Fernando Alonso, que bateu os dois pilotos da Williams, com Franco Colapinto a fazer melhor do que Alexander Albon.