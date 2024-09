GP Azerbaijão, F1: Charles Leclerc admite que Ferrari continua atrás da McLaren apesar da vitória em Monza

Após a sua vitória no Grande Prémio de Itália, o piloto da Ferrari Charles Leclerc insiste que a sua equipa ainda não está ao nível da McLaren e da Red Bull, reconhecendo que, embora possam ocasionalmente desafiar os seus rivais, a Ferrari ainda precisa de fazer melhorias significativas para competir consistentemente pelas vitórias.

Apesar do seu recente triunfo em Monza, Charles Leclerc continua cauteloso quanto ao desempenho da Ferrari em comparação com equipas de topo como a McLaren e a Red Bull. O piloto monegasco acredita que, embora a Ferrari possa ocasionalmente desafiar os seus rivais, como demonstrado pela sua vitória em Itália, a equipa ainda não está no mesmo nível de competitividade.

“Acho que ainda não estamos no nível da McLaren e da Red Bull”, explicou Leclerc em Baku. “Podemos vencê-los em dias bons, mas ainda precisamos de dar alguns passos em frente para os desafiar consistentemente. Ainda têm o carro mais rápido, especialmente a McLaren.”

A vitória de Leclerc em Monza não mudou drasticamente a sua perspetiva, pois recorda-se de outros desempenhos fortes nesta temporada que foram seguidos por contratempos. “Mónaco correu muito bem e depois tivemos grandes problemas em Montreal”, disse o piloto monegasco, acrescentando não haver garantia de sucesso semelhante em Baku, apesar do seu forte historial nessa cidade, especialmente em qualificação.

O piloto da Ferrari também minimizou as suas hipóteses de vencer o mundial de pilotos, afirmando que “realisticamente, um salto de desempenho e provavelmente um pouco de sorte” seriam necessários para fechar a diferença de 86 pontos para o líder do campeonato Max Verstappen. No entanto, Leclerc continua otimista quanto à oportunidade da Ferrari conquistar o campeonato de construtores, onde estão a 39 pontos da Red Bull.