GP Azerbaijão F1: Charles Leclerc abandona quando liderava corrida | AutoSport

Novo azar para Charles Leclerc! O Ferrari F1-75 claudicou e começou a deitar fumo da traseira do monolugar na reta da meta, obrigando o líder da corrida a abandonar a corrida.

A Ferrari ficou sem os dois carros com apenas 22 voltas decorridas e deixando os dois Red Bull na frente do pelotão e sem oposição para levarem a vitória no GP do Azerbaijão.