GP Azerbaijão F1, Carlos Sainz: “um dia mau para a equipa” | AutoSport

Uma falha hidráulica no Ferrari de Carlos Sainz na volta 9 obrigou o piloto espanhol a abandonar a corrida do GP do Azerbaijão, a primeira de duas na equipa italiana. Um dia miserável para a Ferrari, com a Red Bull a garantir o máximo de pontos.

“Foi uma pena porque eu tinha cuidado dos meus pneus durante as primeiras nove voltas, abrindo um pouco de espaço para conseguir ar limpo nos pneus”, explicou o piloto espanhol. “Estava prestes a começar a atacar e forcei o andamento. Assim que fiz isso, o sistema hidráulico foi-se. É uma grande pena. É um dia mau para a equipa, mas temos de nos certificar de que nos mantemos juntos, de que nos mantemos positivos, de que nos mantemos calmos”.

Sainz admitiu que a equipa tem de superar as suas fragilidades, reforçando a união que se vive na Scuderia. “Temos sido bastante bons na fiabilidade. Do meu lado, só temos tido muito azar durante toda a época. (…) Não consigo fazer duas corridas consecutivas sem que algo aconteça. Preciso de voltas, para completar as corridas, para compreender o carro. É uma pena, somos uma equipa que se vai manter unida, permanecer positiva e tenho a certeza de que dias melhores virão”.