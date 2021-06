GP Azerbaijão F1, Carlos Sainz: “Estou zangado porque estava a melhorar” | AutoSport

E em Baku a história repetiu-se, embora os pormenores sejam diferentes. Charles Leclerc foi o mais rápido e Carlos Sainz não conseguiu melhorar por causa de um incidente. O espanhol estava frustrado com o resultado final da qualificação, que pode ainda dar mais dissabores ao espanhol, depois do toque que deu, que poderá ter danificado componentes do monolugar que exijam substituição e consequente penalização:

“Não é ideal ver alguém à sua frente bloquear as rodas e a bater, claro. A minha intenção não era ter o incidente, mas no final estamos na volta de qualificação, tenta-se travar tarde mesmo quando o outro tipo se despistou e hesita em fazer a curva”, disse Carlos visivelmente chateado.

“Estou zangado porque depois de duas curvas estava a melhorar um décimo e meio pouco antes da curva 3, onde houve o acidente, e hoje houve novamente uma oportunidade de lutar pela pole. Talvez na primeira volta da Q3 me faltasse o cone de ar, que é o que Charles t4eve e o que lhe deu a pole, mas é o que é”,

“Fizemos um pequeno comboio na saída das boxes mas não esperávamos que Valtteri quase parasse no meio do circuito, pensámos que isso era proibido, pelo que os comissários nos tinham dito que tínhamos de fazer um tempo regulamentar na volta de saída. O engarrafamento foi tremendo nas últimas curvas e até tive de abrandar nas retas para evitar apanhar o Tsunoda e comecei a volta demasiado perto, mas é assim mesmo, são duas corridas seguidas com situações muito comprometedoras, difíceis de aceitar. Estou um pouco cansado de ver o carro à minha frente a bater, mas temos de seguir em frente”.

“É uma pista em que se pode ultrapassar, mas talvez para nós seja mais difícil. Ontem tentei seguir um par de carros e não os consegui ultrapassar, por isso não espero que a corrida seja uma festa de ultrapassagens. Só espero que as coisas corram bem porque temos o ritmo para o pódio. Os dois Red Bulls são os mais rápidos, especialmente em ritmo de corrida, pelo que teremos de jogar as nossas cartas.”