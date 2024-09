GP Azerbaijão F1, Carlos Sainz: “Encontrei algo no Q3 que me deu mais confiança”

Com os dois Ferrari a arrancarem de posições fortes, a equipa poderá capitalizar o seu sucesso na qualificação no que promete ser uma corrida emocionante nas ruas de Baku.

“Penso que fizemos uma qualificação sólida, [tivemos] um dia sólido e que nos colocámos numa boa posição para amanhã”, disse o piloto da Ferrari após a sessão. “Nunca estive a 100% aqui na minha carreira, é uma pista em que tenho tendência a ter dificuldades. Encontrei algo no Q3 que me deu mais confiança e estou numa boa posição para amanhã. Nunca estive na minha melhor versão aqui, mas acho que amanhã podemos estar.”

Enquanto Charles Leclerc conquistou a 26.ª pole position da carreira na sessão de qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão, igualando o recorde de Mika Hakkinen, Carlos Sainz também teve um bom desempenho, assegurando o terceiro lugar da grelha com um tempo de 1:41.805s.

