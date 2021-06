GP Azerbaijão F1, Carlos Sainz: “Em Baku estaremos a lutar pelo terceiro lugar” | AutoSport

Depois de um fim de semana agridoce para a Ferrari, Carlos Sainz avisa as hostes que nas ruas de Baku a Scuderia estará a lutar pelo pódio no máximo, ainda não tendo argumentos para discutir a vitória com Mercedes e Red Bull.

Mesmo com a conquista da pole position por Charles Leclerc e do segundo lugar no final da corrida para o espanhol, a corrida do GP do Azerbaijão será um pouco diferente, segundo as palavras de Sainz.

“Sabemos que o Mónaco é um circuito muito específico e que não é a nossa média de nível para a época. Certamente, penso que o carro se saiu bem no Mónaco e isso é importante [mas] penso que indo para Baku ainda estamos a competir pelo terceiro lugar, e é aí que estamos neste momento”.

Para Sainz, a especificidade do Mónaco é tanta que será difícil encontrar um circuito onde o SF21 possa ser igualmente competitivo.

“Penso que é uma resposta bastante direta. Basta olhar para as características do Mónaco e tentar ver qual delas é a mais próxima desta. Não encontrará muitas, e mesmo aqueles circuitos em que se possa pensar, não significa que vamos lutar por uma pole ou lutar por um pódio. Acredito que Mercedes e Red Bull ainda têm uma vantagem sobre nós. Será muito complicado encontrarmo-nos a lutar novamente por uma pole position e uma vitória, é por isso que este fim-de-semana também é difícil de engolir porque não se sabe quando virá a próxima oportunidade”.