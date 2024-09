GP Azerbaijão, F1: Carlos Sainz cauteloso em relação às atualizações do Ferrari SF24

Carlos Sainz instou a Ferrari a manter-se cautelosa ao tirar conclusões do recente aumento de desempenho trazido pela atualização do Grande Prémio de Itália.

Apesar das melhorias visíveis em Monza, onde a Ferrari introduziu um novo fundo e asa traseira para resolver os problemas causados pela anterior atualização do GP de Espanha, Sainz acredita que é muito cedo para avaliar o impacto total destas alterações, dando conta que prefere esperar até outubro para tirar as conclusões corretas.

A Ferrari tem mostrado progressos positivos, com Charles Leclerc a garantir a pole position na Bélgica, e a alcançar o pódio em Spa-Francorchamps e Zandvoort antes da sua vitória em Monza. No entanto, Sainz salientou que as próximas corridas no Azerbaijão e em Singapura – ambos circuitos citadinos com caraterísticas distintas, tais como curvas lentas corretores altos – podem não fornecer uma avaliação exata sobre as atualizações em condições mais típicas.

“Em Baku, não há uma única curva de alta ou média velocidade, é de baixa velocidade, muito particular como em Singapura”, disse Sainz na antevisão do GP do Azerbaijão. “Não vamos ver o quanto podemos forçar o carro em curvas de alta velocidade. Acho que a próxima pista normal é Austin, porque as pistas que se avizinham são muito particulares, como Baku e Singapura, e em Austin voltaremos a uma pista de corrida mais normal. Isso dir-nos-á se estamos melhor com este novo fundo.”

Sainz espera que uma compreensão mais clara da eficácia das atualizações só surja mais tarde na temporada, depois de a Ferrari ter tido a oportunidade de testar o SF-24 numa maior variedade de circuitos, provavelmente no final de outubro e por isso, apesar dos resultados promissores, mantém-se cauteloso e consciente que os traçados únicos das pistas podem produzir dados de desempenho enganadores.