GP Azerbaijão F1: Bandeiras amarelas e cone de aspiração podem ‘decidir’ qualificação | AutoSport

A qualificação da Fórmula 1 arranca às 13h00, numa sessão que se espera intensa, já que há muitas questões em aberto. Por exemplo, o acidente de Max Verstappen impediu-o o de realizar simulações de qualificação pelo que vai ter que se preparar o melhor possível na Q1 e Q2, sendo que a este nível isso pode ser um óbice até porque as inúmeras bandeiras amarelas que se têm visto até aqui têm o condão de causar grandes surpresas. É, por isso, importante que os pilotos consigam um tempo referência o mais rapidamente possível deixando para as voltas seguintes eventuais ‘respostas’.

Por fim, o cone de aspiração, que valeu, por exemplo, 0.5s a Lewis Hamilton no TL3, pode ser decisivo na qualificação. Como referido, às 13h00.