GP Azerbaijão F1: Bandeira vermelha na única sessão de treino | AutoSport

Pierre Gasly começa mal o fim de semana do GP do Azerbaijão. Começou a sair fumo da traseira do Alpine A523 e o piloto francês tentou levou o carro sem mudar de marcha para proteger os componentes da unidade motriz até à box, mas teve de parar quando se deu um princípio de incêndio no carro. Esta situação levou à paragem da sessão, com o relógio a continuar a contar na única sessão de treinos do fim de semana e que serve para preparar duas qualificações e duas corridas. O fim de semana de Gasly está seriamente comprometido.

Ao mesmo tempo, Kevin Magnussen ficou parado na curva 1 e o Haas terá também de ser recuperado.