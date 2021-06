GP Azerbaijão F1: Asas monitorizadas pela FIA | AutoSport

A polémica das asas flexíveis poderá subir de tom este fim de semana com a ameaça de protesto da Mercedes (assim como da McLaren) com a Red Bull também a apontar o dedo aos Flechas de Prata. A FIA vai monitorizar de perto as asas e colocou marcadores nas asas para facilitar a análise.

A partir de 15 de Junho, serão introduzidos novos testes da FIA com a intenção de apertar a avaliação das asas traseiras. Durante um período de um mês, estes testes terão uma tolerância de 20%. A partir de 15 de Julho, não haverá tolerância sobre a flexão das asas acima dos regulamentos.

Os marcadores também permitirão a comparação entre as asas tal como estão ajustadas agora, contra as asas que serão usadas uma vez que os novos testes da FIA sejam introduzidos. Isto também dará à FIA a capacidade de aperfeiçoar ainda mais os seus testes, se se verificar que os testes mais rigorosos não resolvem realmente o problema.

The FIA has placed yellow sticks on the rear wing of each car to analyze the flex of the rear wings this weekend #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ePa0JbWCeR