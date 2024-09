GP Azerbaijão F1, Andrew Shovlin: “Muito difícil de prever onde podemos estar”

Andrew Shovlin, responsável de engenharia da Mercedes salientou que o maior desafio para o Grande Prémio do Azerbaijão é prever a ordem, em termos de desempenho em qualificação e ritmo de corrida, entre as quatro equipas da frente da classificação.

O engenheiro da Mercedes realça que será particularmente difícil este ano determinar quem poderá estar na frente, dada a competitividade e as curtas margens entre Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull.

Além disso, o citadino de Baku, com uma mistura de curvas de baixa velocidade e uma longa reta no setor final, acrescenta complexidade à previsão do ritmo de qualificação e de corrida. Shovlin reconheceu que a McLaren tem estado em boa forma em vários circuitos com perfis diferentes e, embora se espere que a Ferrari e a Mercedes tenham um bom desempenho, advertiu para não descartar a Red Bull, apesar das suas dificuldades em Monza.

“Baku sempre foi um circuito muito difícil de prever onde podemos estar na ordem”, explicou Shovlin. “O outro problema que temos este ano é que em qualquer pista podemos acabar por ter pelo menos três, se não quatro equipas, todas a um décimo ou dois umas das outras, tornando muito difícil prever onde vão estar na qualificação e em ritmo de corrida. Esperamos que a McLaren seja rápida, também vimos a Ferrari recentemente a ter um desempenho forte e nunca se deve descartar a Red Bull.”

A combinação das diferentes caraterísticas dos circuitos torna difícil para as equipas afinarem as configurações, gerirem a degradação dos pneus e equilibrarem os requisitos de ‘downforce’, tornando este fim de semana crítico para aqueles que lutam na frente da grelha.

“Baku é um circuito invulgar, porque temos um setor dois muito apertado, sinuoso e de baixa velocidade, e depois uma reta muito longa”, disse o responsável da Mercedes. “Exige um nível de asa relativamente baixo, que não é o que normalmente se tem em todas aquelas curvas de baixa velocidade, mas é preciso tê-lo para a longa reta.”

A Mercedes chegou à pausa de verão com um nível de otimismo muito grande, resultados dos triunfos antes das férias, mas a equipa de Brackley tem demonstrado mais dificuldades desde o regresso às pistas. Como tal, Shovlin salientou o nível de insatisfação relativamente aos resultados em Zandvoort e Monza.

“Não ficámos satisfeitos com os nossos últimos fins de semana, mas queremos ir mais além”, acrescentou o engenheiro. “Esperávamos começar esta fase final da temporada da mesma forma com que terminámos a primeira, com algumas vitórias em corridas e uma forte qualificação, e todos os nossos esforços são canalizados para tentar obter o máximo desempenho e tentar voltar a fins de semana em que possamos regressar satisfeitos com o trabalho que fizemos, e com alguns troféus”.

Foto: Steven Tee / LAT Images