GP Azerbaijão F1, altos e baixos na Mercedes: “não nos iludimos com o pódio”

George Russell terminou em terceiro e Lewis Hamilton em nono no Grande Prémio do Azerbaijão. O mais jovem inglês da equipa partiu da P5 com o pneu médio, mas sofreu com a temperatura dos pneus traseiros durante a sua primeira passagem pela pista, tendo o pódio, basicamente, caído do céu…

Para a equipa, foi bom ter um carro no pódio, um pódio é sempre um pódio, mas o fim de semana não foi suficientemente bom e a equipa já não é a mesma que venceu três corridas em quatro entre a Áustria e a Bélgica.

O primeiro stint de ambos os pilotos foi fraco. Não conseguiram evitar o sobreaquecimento dos pneus traseiros e, a certa altura, tudo indicava que teriam uma tarde muito difícil. Já com o pneu duro tudo correu melhor, Russell teve ar limpo e com isso conseguiu tirar o melhor partido dos pneus e mantê-los numa boa janela. Mas perderam demasiado tempo no início da corrida para se manterem com os líderes. A ultrapassagem de Russell a Verstappen foi decisiva para o pódio…

A corrida de Hamilton foi difícil, pois esteve sempre a ‘chocar’ com os comboios de DRS e não conseguia passar por eles. Quanto mais se aproximava dos carros da frente, mais sobreaquecimento dos pneus sofria.

De um modo geral a equipa não foi suficientemente forte para conseguir um pódio por mérito próprio.

Para Toto Wolff, Chefe de Equipa: “O facto de termos conseguido colocar um carro no pódio é positivo. Vimos que as coisas estavam a ficar agitadas na frente e isso acabou por levar Sainz e Perez ao muro. Herdar um pódio e terminar em terceiro é melhor do que esperávamos, mas não nos iludimos com o facto de hoje, em termos de ritmo, termos sido P5.

Vamos analisar a corrida e o fim de semana como um todo. A segunda metade do nosso Grande Prémio com o pneu duro foi encorajadora. O George conseguiu manter as temperaturas sob controlo e, depois de ter conduzido dentro das suas possibilidades no início da sessão, conseguiu imprimir um ritmo forte na fase final.

Foi mais difícil para o Lewis com o tráfego que enfrentou, mas em alguns momentos ele mostrou boa velocidade. Agora vamos para Singapura e é outro circuito difícil para saber como é que todos se vão comportar. Vamos analisar os dados deste fim de semana, tentar melhorar o equilíbrio do carro e ter um fim de semana mais forte”.