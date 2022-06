GP Azerbaijão F1: Alpine na liderança do “segundo pelotão” | AutoSport

Fernando Alonso tratou de colocar a Alpine dentro do top 5 em ambas as sessões de treinos livres do GP do Azerbaijão realizadas ontem. A equipa francesa apresentou algumas novidades para esta prova e apresentaram bom ritmo de qualificação, que tem sido um ponto forte do A522 durante a época, ficando apenas atrás da Ferrari e Red Bull, batendo as equipas rivais do “segundo pelotão”. Já em ritmo de corrida a Alpine perde um pouco para Mercedes, AlphaTauri e McLaren, mas o bom desempenho em reta pode ser vantajoso em lutas diretas com os adversários.

Esteban Ocon não esteve tão bem nos treinos como o seu companheiro de equipa, mas o piloto francês, por norma, costuma estar melhor em corrida do que em qualificação.

Outra equipa com sinais positivos retirados dos dois primeiros treinos, foi a AlphaTauri. Ambos os pilotos terminaram dentro dos dez mais rápidos nos dois treinos.