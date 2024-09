GP Azerbaijão F1: Alpine de novo parada em pista…

Alpine Ocon não teve o início ideal para o seu fim de semana, com o francês a comunicar via rádio que tinha perdido potência antes de regressar às boxes sem marcar tempo. Também não voltou a sair, com a equipa a optar por uma mudança completa da unidade de potência. Saiu no início do TL2, mas juntou-se ao seu colega de equipa no fim da tabela de tempos, com a Alpine a parecer lutar pelo ritmo em Baku.

No terceiro treino livre, depois de completar uma troca de unidade motriz, podem agora precisar de outra já que Esteban Ocon voltou a parar em pista, isto depois de Pierre Gasly ter tido um problema de bateria no dia de ontem.