GP Azerbaijão F1: Alexander Albon aguarda decisão da FIA após incidente na qualificação

Alex Albon foi convocado pelos Comissários Desportivos da FIA na sequência de um incidente bizarro ocorrido durante o Q3 do Grande Prémio do Azerbaijão. O piloto da Williams saiu da box com a ventoinha da caixa de ar ainda montada no seu FW46.

O acidente resultou numa possível violação do artigo 34.14 dos regulamentos desportivos da F1, que proíbe a saída de um carro em condições inseguras. Para agravar a situação, Albon retirou a ventoinha de arrefecimento ainda na saída da via das boxes do circuito de Baku, o que também será analisado pelo Colégio de Comissários Desportivos da FIA.