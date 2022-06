GP Azerbaijão F1: Alex Albon muito desagradado com Fernando Alonso | AutoSport

A passagem à Q2 foi polémica com Fernando Alonso a ser alvo de críticas muito acesas de Alex Albon. Depois do acidente de Lance Stroll, ficaram a faltar 2 minutos e meio para o fim da Q1. Alex Albon, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Lance Stroll e Mick Schumacher estavam na zona de eliminação e queriam tentar uma vaga na Q2. Ora algumas equipas foram para a pista com o intuito de atrapalhar as equipas que tinham carros na zona de eliminação para garantir a Q2. Fernando Alonso foi um desses pilotos que atrapalhou a volta de Kevin Magnussen e Alex Albon que explodiu de indignação no rádio, apontando o dedo ao espanhol:

“Ele tem de ser penalizado, este tipo (Alonso) tem de ser”, disse Albon. “Isto é ridículo. Ele estava a fazê-lo durante toda a volta. Ele estava a pilotar lentamente de propósito e depois foi tão óbvio, como ele saiu da pista que foi ridículo. Ele travou tão cedo e depois simplesmente saiu do circuito”.