GP Azerbaijão F1: A McLaren e as ordens de equipa

Mas ao ser ultrapassado pelo colega de equipa Oscar Piastri na primeira volta – perdendo também para Charles Leclerc no processo – e ao terminar em terceiro atrás de Piastri, não conseguiu tirar o máximo partido da situação: “Não estou aqui apenas para implorar que alguém me deixe passar”, quando questionado sobre se Piastri deveria estar a ajudar o seu desafio pelo título agora, enquanto Piastri sugeriu que está aberto a desempenhar esse papel, uma vez que está 106 pontos atrás de Verstappen, em comparação com a diferença de Norris de 62.

Lando Norris partiu da pole position em Monza com Max Verstappen em sétimo na grelha – e tendo reduzido a diferença para 70 pontos em Zandvoort, parecia ser uma oportunidade de ouro para Norris tirar uma grande parte da liderança do neerlandês.

Prever como será a ordem competitiva em cada ronda está a tornar-se cada vez mais difícil – o que é fantástico para a F1 – e não há garantias de que uma equipa se mantenha na frente, razão pela qual as ordens de equipa têm sido referidas com tanta regularidade quando se trata da McLaren.

As voltas e reviravoltas desta época têm sido notáveis, especialmente se tivermos em conta que ainda falta um terço das corridas. Desde a Red Bull, que dominou o início do ano, até à Ferrari, que fez uma boa corrida em Monza, e depois a McLaren, que se tornou a equipa a bater, tivemos até a Mercedes a mostrar um ritmo de liderança, mas depois a desaparecer da competição nas últimas rondas.

