GP Azerbaijão F1: A McLaren com trabalho para fazer

As tabelas de tempos dos treinos de sexta-feira colocam a McLaren em quarto lugar na hierarquia – com Lando Norris a dizer, após a sessão, que a equipa está “muito longe” em Baku e que estava “a ter de forçar demasiado para tentar obter tempo de volta” do carro.

No entanto, os dados sugerem que talvez não seja tão mau como parece, com a equipa a ser a terceira melhor em termos de simulações de qualificação – 0,31s abaixo do ritmo – e apenas uma fração abaixo (0,03s) em termos de ritmo de corrida.

A prestação de Oscar Piastri foi muito encorajadora: a equipa não conseguiu fazer as curvas de baixa velocidade como a Red Bull, Ferrari e Mercedes, mas fez um bom trabalho nas curvas de média velocidade e só foi superada pela Mercedes e pela Aston Martin nas retas.

Norris não conseguiu uma volta limpa com os pneus macios, pois foi forçado a ‘desistir’ depois de encontrar o Alpine de Pierre Gasly. Se tivesse conseguido juntar todos os seus melhores mini setores, poderia ter conseguido mais 1,652s, o que o teria colocado em quarto lugar, a uma distância razoável dos líderes. Portanto, há muitos motivos para otimismo para os carros ‘vestidos’ de papaia.